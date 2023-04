Homem que matou e queimou o corpo da ex pega 32 anos

Em 2014, ele matou e queimou corpo da ex-namorada com a ajuda de comparsa

Andreia Marise Borelli, de 44 anos, foi morta por asfixia mecânica, na casa dela, no Jardim Santa Clara, em Hortolândia - Foto: Reprodução

A 1ª Vara Criminal de Hortolândia condenou Fábio Fernandes da Costa a 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado pelo latrocínio (roubo seguido de morte) da ex-namorada Andreia Marise Borelli, de 44 anos. Ele depois queimou o corpo. O juiz André Forato Anhê decidiu que o acusado não terá direito de recorrer em liberdade, sendo que ele está preso desde 2016. A sentença foi publicada nesta segunda-feira e sua defesa não foi encontrada para falar sobre o assunto.

O crime ocorreu no dia 6 de dezembro de 2014. O réu, na companhia de um comparsa não identificado, matou Andreia por asfixia mecânica, na casa dela, no Jardim Santa Clara, em Hortolândia.

Ambos levaram o corpo até a Chácaras Primavera, em Sumaré. Eles jogaram combustível na vítima e colocaram fogo. Uma testemunha viu quando eles saíram em dois carros e em seguida percebeu um incêndio na vegetação. Ao se aproximar para conter o fogo, ele encontrou o corpo em chamas. Os suspeitos fugiram com o carro da vítima levando eletrônicos e cartões bancários.

Durante a apuração da Polícia Civil, Fábio da Costa foi identificado e ele havia se relacionado com a mulher por alguns meses. Outra testemunha relatou que mesmo após o rompimento da relação, Andreia ainda pagava contas da empresa do ex.

Na época, o delegado Lúcio Antonio Petrocelli, que atuou como investigador, esclareceu outro crime. Fábio matou Claudionor Batista, em 2012, em Nova Odessa. A vítima na época era seu sogro. “A característica foi parecida. Houve o roubo e depois o corpo encontrado carbonizado em uma área verde de Sumaré. O cadáver estava sem identificação no IML (Instituto Médico Legal) há quatro anos. O crime foi praticado com a participação da namorada do réu e filha da vítima”, diz Petrocelli.

O acusado foi preso pela Polícia Civil, onde residia na Chácara Havaí, em Hortolândia. Fábio já havia sido condenado a cumprir pena de 24 anos e 9 meses de reclusão pela morte do sogro no ano de 2012.