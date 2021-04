Homem perde a direção e capota carro na SP-101, em Hortolândia

Um veículo Corsa capotou na manhã desta quinta-feira (8) na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia. No acidente, o motorista ainda chegou a bater em outros dois carros.

Acidente envolveu três veículos na SP-101, em Hortolândia

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Corsa seguia pela rodovia no sentido Hortolândia-Monte Mor, quando perdeu o freio e a direção do carro. Nisso, ele bateu na calçada, capotou e atingiu outros dois veículos.

Segundo a polícia, apesar do capotamento e das colisões, ninguém ficou ferido. O motorista do Corsa, ainda de acordo com a corporação, recusou atendimento médico.

O trânsito ficou congestionado na área urbana devido ao excesso de veículos no horário do acidente. Não houve interdição.