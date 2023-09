Homem morre em acidente na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Hortolândia

Vítima foi atendida pelo Resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Foto: Cézar Henrique

Um homem de 49 anos morreu na noite desta quarta-feira (27), em Hortolândia, após sua moto ser atingida por um carro que trafegava na contramão na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101).

De acordo com o 4° Batalhão de Polícia Rodoviária o motorista do Renault Sandero trafegava na contramão da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença quando, no km 7, por volta de 21h, bateu de frente contra a uma motocicleta Honda CB 300 em que estava a vítima. Na sequência, ele também colidiu contra outro carro, um Volkswagen UP.

O condutor da moto, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser atendido pela equipe do resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Já o motorista do Up, assim como o condutor que causou o acidente tiveram apenas ferimentos sem gravidade.

A Polícia Rodoviária confirmou que o motorista do carro na contramão estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e, de acordo com depoimentos de parentes, utilizava medicamento controlado.

Os motoristas realizaram o teste do bafômetro e não foi constatada a presença de álcool no organismo. Um boletim de ocorrência seria registrado no plantão policial da cidade e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.