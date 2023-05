Homem morre carbonizado após carro pegar fogo em Hortolândia

Um homem, ainda não identificado, morreu carbonizado dentro de um carro, em Hortolândia, na madrugada desta segunda-feira (22). Vizinhos ouviram barulhos de partida do veículo e depois a explosão.

Vítima ainda não identificada estava no banco do motorista – Foto: Divulgação

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 5h, moradores da Rua Graça Aranha, no Jardim Amanda, ouviram barulhos de partida de um carro e na sequência o som de uma explosão. Ao saírem das casas, viram o carro, um Peugeot 206, em chamas e chamaram o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros se dirigiram ao endereço e lá notaram que havia um corpo carbonizado no banco do motorista. As chamas foram contidas pelos agentes. Polícia Militar e Civil também atenderam a ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, há imagens de segurança que podem auxiliar no esclarecimento dos fatos. Até o momento, não foi possível identificar a vítima. O Peugeot tinha placas de Sumaré e foi recolhido ao pátio municipal.

Um boletim de ocorrência de morte suspeita foi registrado no plantão policial.