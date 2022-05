Homem morre atropelado na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Hortolândia

Suspeita é que a vítima era um andarilho; pedestre tentava atravessar a pista, segundo a Rodovias do Tietê

Um homem ainda não identificado morreu atropelado na madrugada deste domingo (1°), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia. A suspeita é que ele seria um andarilho, segundo a Rodovias dos Tietê, concessionária que administra a via.

De acordo com a permissionária, às 3 horas, um carro seguia pela SP-101, sentido Monte Mor, quando, no km 12, a vítima pulou a defensa metálica e tentou atravessar a rodovia. Devido a velocidade da pista, o motorista não teve tempo hábil de frear o veículo e acabou atropelando o pedestre, que morreu no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Devido ao acidente, foi necessário interditar uma das faixas de rolamento. Apesar disso, não houve congestionamento. Às 5h20, todas as vias foram liberadas para o tráfego.

Ainda segundo a Rodovias dos Tietê, o homem não portava documentos e nenhum familiar compareceu para identificá-lo. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve presente e registrou a ocorrência.

Outro acidente

Na mesma rodovia, na noite de sábado, no km 28, já em Monte Mor, um homem também morreu atropelado. De acordo com a Rodovias dos Tietê, uma motocicleta trafegava pelo local e atropelou um pedestre. Na sequência, um carro que seguia pelo mesmo sentido não conseguiu frear e atingiu os dois envolvidos no primeiro acidente.

O pedestre morreu no local e o motociclista foi socorrido para uma unidade de saúde, de acordo com a concessionária.