Homem morre após troca de tiros com a Polícia Militar

Um homem morreu no início da noite desta quarta-feira (20) após uma troca de tiros com a PM (Polícia Militar) em Hortolândia. Segundo informações da corporação, ele havia feito o proprietário de um imóvel refém após uma tentativa de roubo.

Foto: Alexandre Carvalho - A2img

A polícia foi acionada por volta das 18h30 para atender à ocorrência, no Jardim Nova Hortolândia. Uma equipe foi até a região, momento em que o suspeito fez o proprietário do imóvel de refém. Agentes tentavam negociar a liberação da vítima, quando ela conseguiu se desvencilhar.

Neste momento, o indivíduo, armado, foi em direção aos policiais e houve a troca de tiros, que terminou com a morte do rapaz. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. Um revólver de calibre 38 foi encontrado com o homem. A vítima e os policiais não ficaram feridos.

O caso foi encaminhado ao 3° DP (Distrito Policial) e deve ser investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar não confirmou se outros criminosos estiveram envolvidos na ação.