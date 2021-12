Homem morre após ser baleado no Jardim Amanda, em Hortolândia

Segundo a SSP, as causas do crime ainda são desconhecidas e não há testemunhas

Um homem, de 41 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (9), no Jardim Amanda, em Hortolândia. A identidade da vítima não foi revelada.

A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública). Segundo o órgão, não havia testemunhas do crime para dar esclarecimentos e as causas do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com a PM (Polícia Militar), populares encontraram o homem caído ao chão e acionaram a polícia.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade e será investigado.