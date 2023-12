Homem morre após bater com caminhão em poste, em Hortolândia

Motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos - Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (18), em Hortolândia, após bater com o caminhão em um poste, capotar o veículo e ficar preso nas ferragens. Outros dois carros também se envolveram no acidente e três pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas sem gravidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta de 18h, por causas desconhecidas, o motorista do caminhão, identificado como Marcos Roberto dos Santos Cavalcanti, perdeu o controle da direção colidiu na traseira de Chery Tiggo e, em seguida contra um poste na Avenida Olívio Franceschini e um Chevrolet Monza. Com o impacto, o caminhão e a carreta capotaram na via, espalhando a carga de parafina em estado sólido que carregava.

No local, os bombeiros constataram que o poste, com vários fios energizados, ficou em cima do caminhão que apresentava vazamento de combustível. Por esse motivo, eles tiveram que aguardar a chegada de funcionários da CPFL para que a rede elétrica fosse desligada e só então resgatar o motorista, que ficou preso nas ferragens.

Após o desligamento da energia, os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento das ferragens e retiraram a vítima do caminhão. Ainda no loca, uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito do motorista.

Dos outros veículos envolvidos no acidente, três pessoas de uma mesma família, um casal com o filho, que estavam no Monza tiveram ferimentos leves e foram socorridos a um Pronto-Socorro do município, enquanto que a motorista Tiggo não sofreu ferimentos e foi liberada.