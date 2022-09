Homem mata assassino da esposa no Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia

Jovem foi morta com tiro na cabeça e, em seguida, companheiro dela matou o autor do disparo utilizando um tridente

Uma discussão dentro de uma residência, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia, terminou em duplo homicídio. Andressa Lacerda Melo, de 23 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça por um desconhecido.

O marido da vítima, que presenciou o crime, se vingou e matou o agressor utilizando um tridente em seguida. A Polícia Civil localizou os corpos das vítimas na tarde desta terça-feira. O marido de Andressa não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 15h, os investigadores estiveram na residência, na Rua Antônia Messa Muraro, para checar uma denúncia de homicídio. No entanto, quando chegaram, perceberam que o imóvel estava fechado.

Marido da mulher morta utilizou um tridente para matar o autor do disparo – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Eles entraram na residência, onde encontraram duas pessoas mortas no chão da cozinha. Os corpos eram de um homem, não identificado, e de Andressa, que estava coberta por um edredom.

Os investigadores conseguiram falar com um vizinho, que relatou ter ouvido um disparo de arma de fogo.

A polícia apurou que, no dia anterior, Andressa e o marido estavam com um desconhecido, possivelmente para consumo de drogas, quando houve uma discussão. O desconhecido passou cobrar um valor em dinheiro do homem e o ameaçou, dizendo que se ele não pagasse, a jovem seria morta.

O companheiro de Andressa duvidou que o suspeito seria capaz de cumprir a ameaça. No entanto, com um revólver em punho, o homem atirou na cabeça de Andressa, que morreu na hora.

Diante do ocorrido, o marido dela usou um tridente para atacar o homem, que foi ferido em várias partes do corpo e morreu. Depois disso, o companheiro da mulher assassinada fugiu e não foi localizado.

O delegado João Jorge Ferreira da Silva determinou que os corpos das vítimas fossem encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exame necroscópico, que vai comprovar as causas das mortes. A polícia ainda busca identificar o homem morto.