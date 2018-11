Homem leva facada na cabeça após briga no Jardim Boa Esperança

Um homem de 51 anos levou uma facada na cabeça na noite de domingo (25) no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual de Sumaré e até a publicação desta reportagem não havia informações sobre seu estado de saúde. A PM (Polícia Militar) conseguiu encontrar o suspeito de ter cometido o crime, um homem de 39 anos. Ele foi apresentado à Polícia Civil e preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Segundo informações do 48° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), um homem foi esfaqueado na Rua Beija Flor por volta das 21h47 da noite. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi socorreu a vítima com a faca ainda cravada na cabeça. O médico Humberto Maldonado informou aos militares que a vítima estava em estado grave e passaria por cirurgia para retirada da faca.

Os policiais levantaram, junto a testemunhas do crime, as características do suspeito. Ele foi encontrado em uma casa na mesma rua. Questionado, ele confessou ter dado a facada após uma discussão com a vítima. O homem passou por atendimento no Hospital Mário Covas pois apresentava ferimentos na mão e no punho. Ele foi liberado e apresentado à Polícia Civil, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

A PM foi questionada mas não informou o que motivou o início da discussão.