Homem flagrado com pássaros silvestres é multado em R$ 6 mil em Hortolândia

Polícia Militar Ambiental chegou ao local, que fica no Jardim Villagio Ghiraldelli, após denúncia

Uma denúncia anônima ajudou a PMA (Polícia Militar Ambiental) a apreender 12 pássaros silvestres em uma residência no Jardim Villagio Ghiraldelli, em Hortolândia, na quinta-feira (15). O morador do imóvel foi multado em R$ 6 mil e também responderá por crime ambiental.

Pássaros estavam em gaiolas e dono foi multado – Foto: Polícia Militar Ambiental / Divulgação

De acordo com os policiais, uma pessoa que não quis ser identificada informou que as aves eram mantidas em cativeiro sem devida autorização da autoridade competente. Os PMs estiveram no endereço informado e localizaram os pássaros em gaiolas.

Os agentes chegaram a ligar para o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) Pró-Arara “Raul de Barros Winter”, em Araras, para possível destinação dos pássaros, mas foram informados de que não havia vagas no espaço.

Diante da falta de um local para abrigá-los, o próprio morador permaneceu, provisoriamente, com a posse dos animais.