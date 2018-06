Homem é preso vendendo drogas em bar de Hortolândia

Um homem foi preso pela PM (Polícia Militar) por tráfico de drogas no Vila Real, em Hortolândia. A.E.S. foi detido num bar localizado na Rua Atevio Alves Moreira, após informações de que um homem com camiseta amarela estaria vendendo entorpecentes no local.

Ele foi abordado por policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e afirmou que a droga estava escondida em um matagal localizado num terreno próximo ao bar. Em averiguação, os policiais encontraram cerca de 130 porções de cocaína escondidas perto de uma fogueira.

Junto com o homem, os policiais também encontraram R$ 275,75 em dinheiro. O homem foi detido por tráfico de drogas e encaminhado para o plantão policial.