Homem é preso por porte ilegal de arma e confessa ter vendido ‘biqueira’ por R$ 84,8 mil em Hortolândia

Policiais militares localizaram o dinheiro no carro do suspeito; munições foram encontradas dentro de uma meia

Policiais militares do 48° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam, na noite nesta segunda-feira (8), um homem por porte ilegal de arma de fogo e munições. Ele também estava com R$ 84,8 mil. Aos policiais, o detido relatou que o dinheiro era proveniente da venda de uma “biqueira”.

Arma, munições e dinheiro foram apreendidos – Foto: 48º BPM/I/Divulgação

De acordo com o batalhão, os policiais foram informados por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de que um homem em um Fiat Siena estaria trafegando pelo bairro Campos Verdes com uma arma. Os policiais fizeram buscas e encontraram o suspeito.

Ao ser abordado, o homem confessou que em seu carro havia uma arma calibre 9 mm e munições, além de R$ 84,8 mil. Segundo ele, o valor era proveniente da negociação da venda de um ponto de drogas, conhecida popularmente como biqueira.

O dinheiro, assim como a arma e munições, foi encontrado dentro do Siena. A pistola estava com 13 munições. Outras 13 foram localizadas dentro de uma meia, que estava sob o banco do motorista. O suspeito disse que usava a arma para a própria segurança.

Ainda de acordo com o batalhão, o veículo usado por ele estava com licenciamento em atraso desde 2020 e, portanto, foi recolhido ao pátio do município. O homem foi levado ao Plantão Policial de Hortolândia e ficou preso por porte ilegal de arma de fogo.