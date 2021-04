Homem é preso por estuprar deficiente visual em Hortolândia

Um homem foi preso nesta segunda-feira (26) acusado de estuprar uma mulher deficiente visual, de 46 anos, no Jardim Terras de Santo Antônio, em Hortolândia. Ele chegou a fugir após cometer a violência sexual, mas foi capturado pela PM (Polícia Militar).

De acordo com informações do 48° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a vítima procurou a polícia por volta de 11h25 e informou que tinha sido estuprada por um homem, morador do Jardim Sumarezinho.

Com as informações, os militares providenciaram imagens das câmeras de segurança de comércios próximos de onde o estupro aconteceu. Nas filmagens, foi possível ver o agressor fugindo em um Uno depois de cometer o crime.

Os militares se dirigiram ao Jardim Sumarezinho e abordaram o homem dentro do Uno, na Rua Cosme Ferreira Gomes. Ele foi levado até o plantão policial e recebeu voz de prisão em flagrante por estupro.