Homem é preso pela PF em Hortolândia por posse de pornografia infantil

Um homem foi preso pela Polícia Federal em Hortolândia pelo crime de posse de material pornográfico infantil, na manhã desta quinta-feira (17). Ao todo, a PF cumpriu três mandados de busca e apreensão também em São Paulo e Serra Negra como parte da Operação Hora da Infância.

Os alvos dos mandados são suspeitos de compartilhar arquivos de imagens contendo atos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio de diferentes programas da internet.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Campinas e cumpridos por 12 policiais. Com isso, a corporação busca interromper as práticas ilícitas e apreender celulares, documentos e outras mídias que detalhem a atuação dos investigados. Em princípio não há ligação entre eles, segundo a PF.

Se comprovado que os investigados não só disseminam arquivos como também produzem imagens com conteúdo de pornografia infantil, eles poderão responder ainda por estupro de vulnerável.

Em caso de condenação, os investigados podem responder pelos crimes previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com penas que chegam a 10 anos de reclusão e multa. Já com a comprovação do crime de produção e estupro de vulnerável, as penas somadas podem chegar a 27 anos de prisão.

As investigações terão continuidade com a análise do material apreendido, por exame pericial, inclusive para identificação de vítimas. O homem detido em Hortolândia foi apresentado na delegacia da PF em Campinas, onde seria lavrado o auto de prisão.

Com informações da Delegacia de Polícia Federal em Campinas.