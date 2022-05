Homem é preso em Hortolândia com quase 3 quilos de cocaína, maconha e crack

Indivíduo foi flagrado pela Polícia Militar no momento em que vendia os entorpecentes

Um homem de 25 anos foi preso em Hortolândia, nesta terça-feira (24), com 2,8 kg de cocaína, 36g de maconha, 11g de crack, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas. Ele foi flagrado pela PM (Polícia Militar) no momento em que vendia os entorpecentes.

Os entorpecentes foram apreendidos e o homem preso por tráfico – Foto: 10° BAEP / Divulgação

Segundo informações do 10° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), por volta de 21h30 os policiais faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Boa Esperança, e na Rua do Pixoxo viram um homem entregando algo para um outro indivíduo que estava em uma moto.

Com a aproximação da viatura, o motociclista fugiu e não foi possível alcançá-lo. Já o vendedor tentou fugir, descartou um kit de drogas, porém foi alcançado.

Com ele e também na sua residência foram apreendidos 2,8 kg de cocaína, 36g de maconha, 11g de crack, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.