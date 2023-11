Homem é preso em Hortolândia com munições e mais de 7 kg de drogas

Ação contou com apoio do trabalho de faro do Cão Colt, do Baep; 4.397 microtubos de cocaína foram apreendidos

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (15), em Hortolândia, com 7,1 quilos de cocaína, dois mil microtubos vazios, utilizados para armazenamento do mesmo entorpecente, meio tijolo de maconha, munições, balança de precisão e anotações sobre o tráfico de drogas.

Foram apreendidos 7 quilos de cocaína, com auxílio do canil do 10° BAEP – Foto: Divulgação 10° BAEP 48 BPMI

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ação foi realizada por policiais militares do 48° BPMI (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com o apoio do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e do Canil da corporação.

De acordo com o batalhão, os policiais faziam patrulhamento na região do bairro Vila Real, em um ponto que, segundo a PM, é conhecido por tráfico de drogas, quando viram um homem que estava ao celular demonstrar nervosismo e entrar em um bar, na Rua Atévio Alves Moreira, ao notar a presença da viatura.

Os policiais então decidiram abordá-lo, momento em que ele tentou esconder uma chave em seu bolso. Questionado, ele afirmou que chegou ao local com seu irmão por meio de um motorista de aplicativo. No entanto, os policiais perceberam que a chave que estava com ele era de um VW Gol que estava estacionado próximo ao local.

No veículo, os PMs encontraram uma sacola com drogas. Os militares então foram até a casa do suspeito, onde com a ajuda do trabalho de faro do Cão Colt, localizaram mais entorpecentes, além disso, existia no imóvel também dois mil microtubos vazios de cocaína, balança de precisão, R$ 3 mil em espécie e um caderno com anotações sobre o tráfico.

De acordo com a PM, no total foram apreendidos 4.397 microtubos de cocaína, pesando 7,1 kg, seis munições de revólver calibre 38 intactas e duas deflagradas; além das embalagens, acessórios para o tráfico e anotações.

Na sequência ele foi levado à delegacia do município, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.