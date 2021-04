Homem é preso em Hortolândia com drogas e R$ 4 mil reais

Com ele, a polícia encontrou maconha, cocaína, crack, anotações do tráfico e uma máquina de cartão

Um homem foi preso em Hortolândia na tarde desta quinta-feira (31), por tráfico de drogas e posse de munição. Ele foi flagrado com maconha, crack, cocaína, além de munições, uma máquina de cartão e R$ 4,7 mil em dinheiro.

Segundo informações do 10° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os policiais militares receberam por meio do disque denúncia a informação de que um homem, morador do Chácaras Reymar, seria o responsável pela venda de drogas no bairro e comercializava os entorpecentes em um bar na Rua Lorena.

Os PMs foram então averiguar a denúncia e por volta de 12h15 chegaram ao local. O suspeito ao ver a aproximação dos policiais tentou se livrar dos entorpecentes, jogando na pia seis microtubos de cocaína e quatro pedras de crack.

Homem ficou preso por tráfico de drogas e posse de munição. – Foto: Divulgação / 10° BAEP

Questionado ele confessou o tráfico e alegou que há três meses realiza a ação criminosa pois está passando por dificuldades financeiras e alugou o espaço para poder comercializar os entorpecentes.

Dentro do bar os PMs encontraram uma sacola com R$ 1.432,00 em notas, um celular e anotações sobre o tráfico.

Na residência do homem foram localizados 16 microtubos de cocaína, 10 pedras de crack, seis porções de maconha, R$ 3.270,00 em dinheiro, uma máquina de cartão, um caderno com anotações do tráfico e duas munições calibre 9mm intactas.

No plantão policial, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição.