Homem é preso em Hortolândia com 11 kg de maconha

Um homem foi preso em Hortolândia com 11,6 quilos de maconha nesta segunda-feira (9). Os entorpecentes estavam dentro de sua casa junto com uma balança de precisão e acessórios para embalo e distribuição de drogas.

Os tijolos de maconha estavam na casa do detido, além da balança de precisão – Foto: 48° BPMI / Divulgação

De acordo com o 48° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), policiais militares da equipe de Força Tática faziam patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora de Fátima quando viram um homem que se assustou com a presença das viaturas e correu em direção a sua casa.

Os militares o alcançaram e ao ser questionado sobre o motivo da fuga, ele afirmou que correu porque mantinha entorpecentes em seu quarto.

Os policiais foram ao imóvel e lá localizaram 11,6 quilos de maconha que estavam em tijolos. Além disso havia no local duas balanças de precisão e uma faca.

Ele foi levado ao plantão policial da cidade, onde recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e ficou a disposição da justiça.