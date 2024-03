Homem é preso em Hortolândia após tentar enforcar mulher com cabo de vassoura e ameaçá-la

Um homem de 41 anos foi preso na noite deste domingo (3), no Jardim Interlagos, em Hortolândia, após tentar enforcar a esposa com um cabo de vassoura e fazer ameaças de morte à ela usando um facão.

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), os guardas foram chamados para atenderem uma ocorrência de violência doméstica e ao chegarem ao local encontraram a vítima de 59 anos.

Aos guardas, a mulher relatou que, por volta de 21h30, ela e seu marido discutiam e, em determinado momento da briga, ele a agrediu, depois pegou um cabo de vassoura e tentou enforcá-la. Além disso, ele pegou um facão e fez ameaças de morte. A vítima pontuou também que não é a primeira vez que é agredida.

Com as características do suspeito, os patrulheiros começaram as buscas e, em um bar, próximo à residência do casal encontrou o homem. Ele estava com o facão na cintura.

Levado ao plantão policial do município, o agressor ficou preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça. A mulher passou por cuidados médicos em um posto de saúde e foi liberada posteriormente