Homem é preso em Hortolândia acusado de estuprar a filha de cinco anos

Um repositor de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira (18), em Hortolândia, acusado de estuprar a filha de cinco anos. As agressões foram percebidas pela avó da menina e constatadas em duas unidades de saúde do município.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as agressões aconteceram na madrugada de quinta-feira e notada pela avó da menina no período da manhã do mesmo dia, quando a garota reclamou de dores nas partes íntimas e contou sobre o abuso e que o pai teria usado vaselina durante o ato.

A avó então levou a criança à UBS (Unidade Básica de Saúde) Campos Verdes, onde foi constatado o estupro. A menina também passou por atendimento no Hospital Municipal Mário Covas, onde a agressão foi mais uma vez confirmada, apontando inclusive que o ato aconteceu recentemente.

No hospital, a criança ainda mostrou a vaselina utilizada pelo pai durante o estupro.

A PM foi chamada e conseguiu prender o autor do estupro, que seria para a cadeia. O caso foi registrado no plantão policial de Hortolândia.