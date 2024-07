Homem é preso e menor apreendido após serem flagrados em Hortolândia com drogas, arma e R$ 21 mil

Com eles foram apreendidos porções de crack, cocaína e maconha, além do dinheiro em espécie

Dinheiro, arma, facas e placas falsas foram apreendidas - Foto: Divulgação_48 BPMI

Um homem de 38 anos foi preso na manhã de segunda-feira (29), após ser flagrado com 14 quilos de drogas, R$ 21 mil em espécie, arma e munições no Jardim Amanda, em Hortolândia. Um adolescente, de 15 anos, que reside no mesmo imóvel, foi apreendido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 10h, receberam a denúncia de que um homem estaria traficando drogas pela região utilizando um Fiat Palio vermelho, e passou o endereço do suspeito.

Os militares então se dirigiram ao local da denúncia, onde encontraram o suspeito, junto com seu primo adolescente, ambos residentes do imóvel. Questionados a respeito da denúncia, eles confirmaram que guardavam drogas na residência.

Policiais encontraram R$ 21 mil em espécie, que seriam do tráfico – Foto: 48ºBPMI_Divulgação

No imóvel, os policiais encontraram diversos produtos para embalo de drogas, uma arma, munições, duas placas veicular, R$ 21 mil em espécie, além de 14,5 quilos de drogas, sendo 4,3 kg de maconha, 9,5 kg de cocaína e 732g de crack. Suspeito ainda apresentou um documento de identidade falso durante a abordagem.

As drogas, assim como a arma, munições, dinheiro e demais objetos foram apreendidos e os dois foram autuados em flagrante. O caso foi apresentado no 2° DP (Distrito Policial) de Hortolândia.