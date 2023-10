Homem é preso e adolescente apreendido após roubo a motorista de aplicativo, em Hortolândia

Veículo e itens do motorista foram recuperados pela Guarda Civil Municipal

Um homem foi preso e um adolescente apreendido neste domingo (2), em Hortolândia, depois de roubarem um motorista de aplicativo e tentarem fugir da GCM (Guarda Civil Municipal) por ruas da cidade.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública Municipal, os patrulheiros receberam a informação de que um um motorista de aplicativo tinha sido vítima de roubo. O ladrão teria levado o carro da vítima, além de celular, dinheiro e máquina de cartão, que estava no veículo, um Fiat Siena branco.

Com essas informações, os patrulheiros iniciaram buscas pela região e, no bairro Jardim Nova Europa, encontraram o carro com os dois suspeito.

Sinais de parada foram dados, os quais não foram obedecidos pelo condutor. Houve um breve acompanhamento e após a chegada do apoio de outra viatura, foi possível cercar o Siena no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.

Dentro do carro, os guardas encontraram R$ 62, maquininha de cartão e o celular da vítima. Levados ao plantão policial, os dois ficaram a disposição da justiça- o homem permaneceu preso e o menor apreendido.

Os bens foram restituídos à vítima e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial.