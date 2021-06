Homem é preso após trocar tiros com a PM em Hortolândia

Um homem foi preso na madrugada de sábado (19), após ser flagrado dentro de uma empresa de engenharia em Hortolândia e trocar tiros com a PM. A suspeita é que ele tenha entrado no espaço junto com outros comparsas para furtarem.

Segundo informações da PM, por volta de 00h10, os militares faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Santa Esmeralda quando foram abordados por um morador informando que pelo menos quatro homens haviam pulado um muro de uma empresa, na Rua Hermes Vilas Boas.

Os policiais se dirigiram ao endereço e quando acessaram a rua do estabelecimento viram os quatro suspeitos, estes ao verem as viaturas começaram a atirar, momento em que a PM revidou.

Após a troca de tiros, um homem entrou na mata e os outros três entraram no bairro Santa Esmeralda.

Equipes da 1°, 3°, 4° Companhia da PM, assim como a Força Tática fizeram buscas na região e encontraram no bairro em cima de uma árvore um dos envolvidos. Com ele também foi apreendida uma pistola calibre 9mm e munições.

O homem foi levado até o plantão policial e ficou preso. O caso foi registrado como homicídio tentado qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Os outros três envolvidos não foram localizados até a publicação desta reportagem.