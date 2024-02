Homem é preso após tentar assaltar casa de policial militar, em Hortolândia

Policial reagiu e trocou tiros com assaltantes; um foi atingido e preso após procurar atendimento médico

Um homem de 30 anos foi preso na manhã de quinta-feira (1º), após tentar assaltar a residência de um policial militar, no Jardim Santa Luiza, em Hortolândia. Durante o assalto, o PM reagiu e trocou tiros com os bandidos, que fugiram do local. Mais tarde o suspeito foi localizado em um hospital, onde procurou atendimento após ser baleado.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o militar voltava para sua casa no Jardim Santa Luzia quando, por volta de 6h30, ao se preparar para guardar o carro na garagem, foi abordado por dois homens armados.

Ainda de acordo com o registro, os criminosos notaram que a vítima era policial, motivo pelo qual começaram a atirar. Ele, para se defender, revidou os disparos e os assaltantes fugiram do local.

Momentos após o crime, a PM foi acionada por funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Padre Anchieta, em Campinas, e informada de que um paciente deu entrada na unidade com ferimento de bala na perna. Os funcionários disseram ainda que ele foi deixado no local por outros dois homens, que foram embora em seguida em um Renault Sandero.

A PM foi à UPA, onde foi informada que o suspeito passaria por uma cirurgia e, após receber alta, ele seria seria levado à unidade da Polícia Civil para responder em flagrante pelo crime de roubo tentado.