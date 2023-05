Homem é preso após roubar carro em Hortolândia e fazer as vítimas reféns

Um homem de 35 anos foi preso em Jaguariúna, após roubar um carro, um VW Jetta, na cidade de Hortolândia e fazer as vítimas reféns. Ele agiu junto com um comparsa, que não foi encontrado pela PM (Polícia Militar).

Segundo informações da Polícia Militar, por volta de 21h30, os policiais receberam a informação por meio do COPOM de que dois homens haviam acabado de roubar um Jetta branco na Rua Nelson Alexandre, no Jardim Alvorada, em Hortolândia, e feito duas vítimas reféns.

Arma foi encontrada em uma área de mata pelos policiais militares – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Por meio do sistema inteligente de monitoramento, a PM conseguiu encontrar o veículo na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna, no km 137, sentido Mogi-Mirim e passou a localização aos militares.

Com o endereço em mãos, os policiais se dirigiram ao local onde encontrara o veículo suspeito em alta velocidade. O motorista, ao ver a viatura da PM, tentou fugir e cruzou o canteiro central para pegar a via sentido contrário. Neste momento, um dos ocupantes do Jetta pulou para fora com o carro ainda em movimento e fugiu. Na sequência, o condutor estacionou e também fugiu a pé, deixando as vítimas, de 37 e 61 anos, para trás.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aos PMs, as vítimas contaram que foram rendidas pelos assaltantes em Hortolândia, que um deles estava armado e fez ameaças contra eles.

Na sequência, em busca em uma área de mata, próximo ao local da abordagem, os policiais encontraram a arma utilizada no crime e um dos ladrões que foi reconhecido pelas vítimas. Ele ficou preso em flagrante e responderá pelos crimes de roubo e restrição de liberdade da vítima.

Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial de Hortolândia. O segundo criminoso continua foragido.