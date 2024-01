Homem é preso após manter ex-funcionário amarrado em Hortolândia

Uma denúncia anônima ajudou a Polícia Militar na localização de um idoso de 64 anos, que estava amarrado na residência do ex-patrão, no Jardim Amanda, em Hortolândia, na manhã da terça-feira (16). A vítima foi libertada pela PM e o suspeito, de 49 anos, foi preso em flagrante por cárcere privado.

O crime teria sido motivado por suspeita do furto de uma escada. O ex-patrão afirmou que pretendia manter o ex-funcionário imobilizado até o pagamento da escada.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quando os policiais chegaram na casa do suspeito teriam encontrado o portão entreaberto e se depararam com o idoso amarrado. Ele foi solto pelos PMs e afirmou que no mesmo dia pegou uma escada emprestada do ex-patrão, mas que o objeto foi furtado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Por volta das 7h, o suspeito rendeu a vítima no local de trabalho dela e a levou para casa dele, onde foi amarrada. O ex-patrão o teria ameaçado, dizendo que ele permaneceria no imóvel até o pagamento do objeto, mas o homem afirmou que não chegou a ser agredido.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Enquanto os policiais ainda estavam na casa, o suspeito chegou e confessou que realmente tinha amarrado o ex-funcionário, além de confirmar o motivo.

O delegado Yan Loui Adania de Queiroz estabeleceu uma fiança R$ 4.260, mas o suspeito não havia feito o pagamento até a publicação desta matéria.