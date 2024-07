Homem é preso após invadir casa da ex, agredir ela e a filha e ameaçá-las de morte em Hortolândia

Um homem de 32 anos foi preso nesta terça-feira (16), em Hortolândia, após agredir a ex-namorada de 31 anos e a filha dela, de 15, usando uma faca, além de ameaçá-las de morte. Esta não é a primeira vez que isso acontece e a vítima já tinha medida protetiva contra o suspeito.

Segundo consta na ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada pela UPA do Jardim Amanda, em Hortolândia, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No local, eles conversaram com a vítima, de 31 anos, que contou ter tido um relacionamento com o suspeito, um marceneiro, e que terminou com ele após ter sido agredida. Na ocasião, um boletim foi registrado e ele foi preso por violência doméstica, mas foi solto em seguida e passou a viver nas ruas de Campinas.

Ela contou ainda que após a agressão, bloqueou um cartão bancário que estava com ele e guardou uma faca em casa, para se defender.

Ainda de acordo com o registro, nesta terça-feira, o suspeito teria tentado sacar dinheiro com o cartão e, como não conseguiu, foi atrás da ex e invadiu a casa dela, que para se defender, pegou a faca que estava guardada e o atingiu na mão esquerda.

Em seguida ele conseguiu tomar a arma das mãos dela e partiu para cima da vítima, momento em que a filha dela, de 15 anos, ao tentar socorrer a mãe, foi esfaqueada na cabeça. Após a agressão o suspeito ameaçou mãe e filha de morte e, em seguida, fugiu do local.

As vítimas então procuraram atendimento médico na UPA do bairro, onde foram atendidas pelos profissionais que acionaram a GCM.

Os guardas também receberam informação de que o marceneiro deu entrada em um hospital de Monte Mor com um corte na mão e, após atendimento médico, o levaram para o plantão policial de Hortolândia, onde ele foi autuado por ameaça, violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e tentativa de homicídio.