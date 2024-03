Homem é preso após chamar servidora de ‘macaca’ em Hortolândia

Um morador de rua de 33 anos foi preso após chamar uma servidora pública de 57 anos de “macaca”, na tarde de quinta-feira (29), no Centro Pop, em Hortolândia. Ele teria ficado irritado após ser informado que não poderia receber após o horário uma refeição que estava sendo distribuída gratuitamente.

A GCM (Guarda Civil Municipal) utilizou gás de pimenta e efetuou disparo com arma de choque para contê-lo.

A Secretaria Municipal de Inclusão informou que a situação foi desencadeada por um usuário do serviço, que chegou às 16 horas solicitando alimentação, fora do horário permitido.

Diante da negativa da servidora em atendê-lo, ele passou a ofendê-la, chamando-a de macaca e chimpanzé.

Os guardas tentaram contê-lo, mas ele ficou agressivo. Os patrulheiros conseguiram abordá-lo e em seguida, levando-o à delegacia, no Parque dos Pinheiros.

Ele foi autuado em flagrante pelas acusações de injúria, ameaça, resistência à prisão, desobediência e desacato. O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficou até ser apresentado à audiência de custódia.

De acordo com a prefeitura, a equipe do Centro Pop está apoiando a servidora. A administração municipal enfatizou que repudia qualquer tipo de violência e salienta que é crime o desacato a servidores no exercício de suas funções.