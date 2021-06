Homem é preso após agredir e ameaçar matar a esposa em Hortolândia

Vítima teve edema no olho e precisou ser atendida em hospital

Um homem de 34 anos foi preso após agredir e ameaçar matar a esposa na noite deste sábado (12), em Hortolândia. A vítima teve um edema no olho e precisou ser levada para o hospital.

O homem foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça. Ele já tinha sido acusado de ameaça em outra ocasião. As informações são do 48ºBPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).

Boletim de ocorrência de ameaça já havia sido registrado contra o autor – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A ocorrência foi atendida pela 3ª Cia (Companhia) da PM de Hortolândia, que foi chamada para atender um caso de violência doméstica por volta das 20h no Remanso Campineiro.

No local, os policiais se depararam com a vítima, que relatou que tinha sido agredida pelo marido, que a ameaçava dentro de casa.

Segundo o batalhão da PM, o homem dizia apenas aos militares que iria matar a esposa. Ele estava embriagado e foi necessário o uso de algemas para deter o homem.

A mulher foi levada para o Hospital Municipal Mário Covas, onde relatório médico constatou um edema no olho esquerdo. Já o autor do crime foi levado para a cadeia.