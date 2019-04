Homem é preso após agredir a mulher e o filho de um ano

Um montador de 33 anos foi preso na noite dessa terça-feira (2) depois de agredir sua companheira e o filho de um ano e oito meses no bairro Jardim Campos Verdes, em Hortolândia. O homem chegou a dizer para os policiais que mataria a mulher caso fosse preso. Ele recebeu liberdade provisória.

O LIBERAL quer saber sua opinião sobre o nosso portal. Acesse o questionário online e nos ajude a melhorar. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA.

A vítima contou ao LIBERAL que era amasiada com o agressor há três anos e meio e que tinha dois filhos com ele: um menino de um ano e oito meses, e uma menina de seis meses. As agressões contra ela eram frequentes e ocorreram inclusive durante a última gestação, mas essa foi a primeira vez que uma das crianças foi atingida.

Foto: Arquivo/O Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 22h20. O montador saiu de casa, teria ingerido bebido alcoólica, e ao retornar iniciou uma discussão com a vítima, culminando em um estrangulamento com as mãos.

Depois dessa primeira agressão, o homem voltou a discutir e jogou um pedaço de madeira na direção da companheira. Ela estava com o filho de um ano no colo, que foi atingido na cabeça. O impacto fez a criança cair no chão.

A mulher conseguiu chamar a PM (Polícia Miliar), que foi até a residência. Ainda segundo o registro policial, durante a abordagem, o homem teria dito para os policiais “que se fosse preso voltaria para matar a vítima”. A mãe e a criança foram socorridas e medicadas no Hospital Mário Covas. Ambos passam bem.

O delegado plantonista Diego Bini determinou a prisão em flagrante do montador, apontando que havia “prova de materialidade e indícios suficientes de autoria”. Entretanto, durante audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (02) na 2ª Vara Criminal de Hortolândia, o homem recebeu liberdade provisória.

Através da assessoria de imprensa, o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) elencou quais são as condições impostas.

“Indicação, comprovada por documentação idônea, de endereço fixo; afastamento do lar ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximar-se da vítima e seus familiares, devendo permanecer a uma distância mínima de 500 metros, ou de estabelecer com ela qualquer forma de contato, ainda que por qualquer meio de comunicação”, citou o TJ-SP.