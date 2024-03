Homem é preso ao tentar furtar ar-condicionado de agência bancária em Hortolândia

Suspeito foi pego tentando se esconder no forro de uma casa vizinha ao banco; ele já possui passagens por furto, sequestro e homicídio

Suspeito já tinha separado o aparelho para levar - Foto: Reprodução

Um homem de 37 anos foi preso na noite desta terça-feira (12), após tentar furtar um ar-condicionado de uma agência bancária, do Jardim Santana, em Hortolândia.

Segundo explicou o 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os militares foram informados via COPOM, de que um furto estaria acontecendo em um banco, na Rua Luiz Camilo de Camargo, no Jardim Santana.

Eles então se dirigiram ao endereço e, através de uma casa abandonada, subiram no telhado do banco, onde encontraram o aparelho de ar-condicionado que foi separado para ser levado.

Em seguida, durante as buscas, os PMs encontraram o suspeito de furto escondido no forro de uma casa vizinha com um alicate, que ele teria usado para ter acesso ao local.

Ele foi levado ao plantão policial e acabou preso por furto tentado. Segundo a PM, o suspeito já possui várias passagens por crimes de furto, sequestro e homicídio.