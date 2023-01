Homem é morto a tiros após reagir a assalto dentro de casa em Hortolândia

Três criminosos invadiram a casa da vítima que fica no bairro Chácaras Luzitana; o grupo fugiu após os disparos

Um homem de 43 anos morreu a tiros após reagir a um assalto dentro de sua casa em Hortolândia. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (19) e a vítima, identificada como João Pinto Rodrigues, morreu no hospital, na madrugada desta sexta-feira (20).

Segundo informações do plantão policial, por volta de 23h, três homens invadiram a casa da vítima, no bairro Chácaras Luzitana, e ao menos um dos criminosos estava armado. O filho João e outras pessoas estavam na residência no momento da abordagem criminosa.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, em determinado momento do assalto, o homem teria reagido e o criminoso atirou três vezes contra ele. Depois dos disparos, o trio fugiu e não foi mais localizado.

A vítima foi socorrido ao Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas, mas às 3h48 desta sexta-feira não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso foi registrado como latrocínio no plantão policial e o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado. O nome da vítima também não foi divulgado.