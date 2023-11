Homem é executado em bar no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia

Vítima comia um espetinho quando um homem entrou no local e efetuou ao menos cinco disparos contra ele

Crime aconteceu em um bar na Rua Cecílio Nunes da Silva, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora - Foto: Cezar Henrique

Um homem de 54 anos foi executado a tiros em um bar de Hortolândia, na noite desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Civil, o suspeito, ainda não identificado, efetuou ao menos cinco disparos e fugiu do local.

A vítima, identificada como Pedro Palmiro, estava na varanda de um bar, localizado na Rua Cecílio Nunes da Silva, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, quando foi alvejada.

Segundo informações do proprietário do bar em registro policial, Pedro comia um espetinho quando, por volta de 19h, um homem de boné entrou no estabelecimento, efetuou diversos disparos contra a vítima e, em seguida, fugiu.

Vítima foi identificada como sendo Pedro Palmiro, de 54 anos – Foto: Reprodução

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte do homem no local. A PM e Polícia Civil também atenderam a ocorrência.

No boletim, registrado na Delegacia de Hortolândia, consta que Pedro foi encontrado de bruços com perfurações no abdômen, perna, ombro, antebraço e cabeça. Todos os disparos foram feitos por uma arma calibre 9mm.

As motivações deste crime são desconhecidas e a Polícia Civil apura o caso. A ocorrência foi registrada no plantão policial da cidade e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado. COLABOROU CRISTIANI AZANHA.