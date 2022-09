Homem é executado a tiros em bar de Hortolândia; outro cliente ficou ferido com disparos

Um homem de 41 anos foi morto à tiros em frente a um bar de Hortolândia, na noite desta quinta-feira (8). Durante os disparos que atingiram Marcos de Almeida Lopes, uma outra pessoa também ficou ferida, após ser alvejada na perna.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Marcos chegou ao estabelecimento, que fica na Rua João Bastos, na Vila Real, por volta de 20h, cumprimentou as pessoas que ali estavam. Neste momento, um veículo com dois passageiros chegou ao local, estacionou e uma pessoa desceu já efetuando os disparos em direção à vítima, que tentou correr para fora do bar, mas foi atingido e caiu.

O atirador então se aproximou dele, recarregou a arma e realizou mais disparos na cabeça de cabeça de Marcos, que morreu no local.

Durante o tiroteio, um outro cliente que estava no bar também foi atingido e foi socorrido ao Hospital Mário Covas, com ferimentos na perna.

Polícias Militar em Civil foram acionadas e compareceram ao local onde, em pesquisa, constataram que o carro da vítima fatal tratava-se de um veículo furtado da cidade de Campinas.

O caso foi registrado no plantão policial de Hortolândia e será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado.