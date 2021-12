Homem e enteado morrem baleados em Hortolândia

Duplo homicídio aconteceu na noite deste sábado (11); suspeito fugiu do local e não foi localizado

Um homem e um jovem foram mortos a tiros na noite deste sábado (11), no Jardim Amanda, em Hortolândia. Valter Ferreira Moço Junior, 32, e seu enteado Vitor Fileni Menezes, de 18 anos, foram encontrados já sem vida.

Homem derrubou o portão e disparou contra Valter e seu enteado – Foto: Google Maps / Reprodução

Segundo a esposa de Valter, os dois estavam sentados no corredor da casa, na Rua João Goulart, quando um homem de blusa azul e máscara derrubou o portão e disparou contra o marido. Valter levou quatro tiros.

Já Vitor foi acertado com um tiro no peito e, em seguida, na perna enquanto tentava fugir do local. Ele conseguiu sair da casa, mas morreu a uma quadra de distância, na Rua Castro Alves.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. O responsável pelo duplo homicídio fugiu e não tinha sido localizado até a publicação desta reportagem.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti