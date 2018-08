Homem é detido após agredir e manter a ex em cárcere privado

Um homem foi detido em Hortolândia nesta segunda-feira (27) após agredir a sua ex-esposa de diversas maneiras. Ela conseguiu fugir do agressor e ser socorrida pela Polícia Militar.

Segundo informações da própria PM, moradores ligaram para a companhia informando que uma mulher estava machucada e pedia socorro na Rua Benedita Teodoro da Silva, no Jardim santiago. Os militares se dirigiram ao endereço por volta das 22h30 e se deparam com a vítima. Foto: Arquivo / O Liberal

A mulher, que estava com diversos hematomas pelo corpo, segundo a companhia, relatou que tinha ido até a casa de seu ex-marido para pegar seus pertences e não conseguiu mais sair. Ela disse que o agressor a manteve em cárcere privado por aproximadamente seis horas.

Disse ainda que ele amarrou as mãos dela com uma fita, tentou ter relações sexuais com ela e, diante da negativa, a agrediu. Depois disso, ele cortou os cabelos da mulher quase em sua raiz e desferiu coronhadas de revólver em sua cabeça.

As agressões continuaram e o homem arrastou a mulher até uma mata próxima de onde moravam, cavou um buraco e a ameaçou de morte. Depois disso, ele a levou novamente para a mesma residência.

A vítima aproveitou um momento de distração do ex, usou um isqueiro para se desfazer da fita que estava amarrando suas mãos, conseguiu fugir e pediu socorro na rua.

A mulher levou os policiais até a casa do agressor, que tentou fugir, mas foi alcançado. O casal recebeu atendimento médico no Hospital Mário Covas.

O agressor, depois de receber atendimento médico, foi encaminhado ao Plantão Policial do município, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica, tortura, lesão corporal e cárcere privado. A arma utilizada não foi localizada.