Homem é baleado na rua de casa, no Jardim Amanda, em Hortolândia

Um homem de 29 anos foi baleado na rua da casa onde mora, em Hortolândia, na noite desta quarta-feira (23). Ele foi atingido por pelo menos três disparos e está internado no Hospital Mário Covas, na mesma cidade. O suspeito seria um conhecido seu.

Caso foi registrado no plantão policial de Hortolândia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h, a vítima estava na esquina das ruas Di Cavalcanti e Bernardo Guimarães, no Jardim Amanda I, quando foi atingida por tiros. Um homem em um Ford Fiesta prata passou pelo local e efetuou os disparos.

O homem foi socorrido ao Hospital Mário Covas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A PM esteve no local do crime para o registro dos fatos.

Na sequência, os policiais militares foram até a unidade de saúde e a vítima informou que o atirador era um conhecido seu, um homem de 35 anos, e revelou inclusive a sua identidade.

Segundo apurou o LIBERAL, o homem já havia contado em momentos anteriores para algumas pessoas que ele estava jurado de morte, pois tinha delatado um caso de traição de um conhecido. Além disso, há relatos também de que tanto o atirador quanto a vítima são ex-presidiários.

Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio tentado no plantão policial do município e, em breve, a Polícia Civil deverá ouvir o suspeito de ser o autor dos disparos, para que as causas sejam apuradas.