Homem é baleado após reagir a tentativa de assalto no Jardim Amanda, em Hortolândia

Trio suspeito de participar do crime foi flagrado por câmeras de segurança fugindo do local - Foto: Reprodução

Um homem de 54 anos foi baleado na noite deste sábado (11), após reagir a um roubo, em frente a sua casa, no Jardim Amanda, em Hortolândia. A vítima, que é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), teria sacado a arma para se defender durante a abordagem.

Segundo relatos da namorada da vítima em boletim de ocorrência, eles chegaram em casa, por volta de 23h40 e estacionaram o veículo, um Ford 250, em frente a residência, na Rua Érico Veríssimo. Depois, o namorado desembarcou e neste momento, ela viu dois homens se aproximando.

Ainda segundo ela, o namorado desceu do veículo, momento em que ela viu dois homens se aproximando, mas não teve tempo de avisar o namorado. Na sequência, ela ouviu um barulho de disparo e, em seguida, outros dois tiros, mas não viu direito o que aconteceu, uma vez que se abaixou para proteger a filha, que estava na caminhonete.

Apesar da mulher ter notado apenas dois homens no roubo, imagens de segurança de um estabelecimento próximo, mostram que ao menos três participaram do roubo tentado. No vídeo é possível ver o trio correndo após o crime.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A PM foi chamada, assim como a Perícia Técnica da Polícia Civil e socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Mário Covas com um ferimento na cabeça.

O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial de Hortolândia como tentativa de latrocínio e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado. O caso segue sob investigação do 2° DP (Distrito Policial) do município.

Nesta segunda-feira (13), a assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia foi questionada sobre atualização do quadro de saúde da vítima, entretanto, afirmou que a Secretaria de Saúde divulga informações de pacientes apenas à familiares.