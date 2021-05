Homem de 54 anos morre após ser espancado em Hortolândia

Um homem de 54 anos morreu neste sábado (1°) após ter sido espancado no dia anterior. A vítima foi identificada como Roberto Martins da Silva, que atuou como condutor no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Hortolândia e atualmente trabalhava na Central de Ambulância.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o homem foi encontrado na tarde de sexta-feira (30) no Jardim São Sebastião após ter sido espancado.

A vítima das agressões foi identificada como Roberto Martins da Silva – Foto: Facebook / Reprodução

Ele foi socorrido pelo Samu até o Hospital Municipal Mário Covas e posteriormente encaminhado ao Hospital Samaritano em Hortolândia. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no sábado.

O Samu de Hortolândia publicou uma nota lamentando a morte de Roberto, que era conhecido como Baiano.

“É com muito pesar e grande tristeza que informamos o falecimento do ex-condutor Roberto Martins da Silva. Roberto tinha 54 anos, foi condutor no SAMU Hortolândia e recentemente foi para Central de Ambulância. Neste momento de dor, o SAMU Hortolândia se solidariza e manifesta apoio à família e amigos, e expressamos as mais sinceras condolências pela perda”, publicou o órgão.

A Polícia Militar foi chamada até o hospital após a morte da vítima. A ocorrência foi registrada como homicídio simples no Plantão de Hortolândia. O caso será encaminhado ao 2° Distrito Policial para investigações. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.