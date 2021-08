Homem de 46 anos é morto a tiros em bar na Vila Real, em Hortolândia

Criminosos entraram no bar e atiraram contra o comerciante, que morreu no local

Um homem de 46 anos morreu na noite desta sexta-feira (30), após ser baleado em um bar, na Vila Real, em Hortolândia.

De acordo com informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), às 21h50, dois homens entraram no bar e atiraram contra o comerciante, que morreu ainda no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Depois de efetuarem os disparos, os dois indivíduos fugiram em uma motocicleta, em direção à Rua Ana Profetisma da Silva. Os criminosos não foram identificados até a publicação desta matéria.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão em Hortolândia e será investigado.