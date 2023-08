Homem condenado há 19 anos por tráfico é preso pelo Baep em Hortolândia

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um foragido da Justiça, durante uma abordagem na noite de sexta-feira (11), no Jardim Carmem Cristina, em Hortolândia. Ele é condenado a 19 anos de prisão por tráfico de drogas.

Prisão foi realizada por policiais militares do 10º Baep – Foto: Baep / Divulgação

De acordo com os policiais, por volta das 19h, os policiais estavam na Rua João Batista da Silva, quando perceberam que o suspeito correu ao ver a viatura.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao realizarem a pesquisa no sistema da polícia, os militares descobriram que ele tinha dois mandados de prisão decretados pela Justiça, com um total de 19 anos de pena em aberto.

Diante da situação, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça.