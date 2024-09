Homem armado é preso após perseguição da Polícia Rodoviária na SP-101, em Hortolândia

Suspeito tentou fugir em uma motocicleta, mas foi pego após cair do veículo

Arma e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária - Foto: Divulgação_PMR

Um homem que ocupava a garupa de uma motocicleta e portava um revólver foi preso por policiais militares rodoviários após tentar fugir, junto com um comparsa, em alta velocidade no quilômetro 7 da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia. Ambos foram detidos após caírem do veículo.

De acordo com a polícia, durante o patrulhamento, eles decidiram abordar os suspeitos que estavam em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação dos PMRs, o piloto acelerou.

Eles foram acompanhados por cerca de seis quilômetros, até que os ocupantes caíram da moto. O condutor foi detido no local com uma quantia não informada em dinheiro.

Já o passageiro tentou fugir e arremessou uma arma enquanto corria em direção a uma área rural, mas foi alcançado e preso. A arma de fogo arremessada pelo suspeito foi recuperada pelos policiais.

Após serem detidos, ambos foram conduzidos à uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Hortolândia, com ferimentos leves por conta da queda.

Após atendimento médico, a dupla foi encaminhada ao plantão policial da cidade, onde o garupa foi autuado em flagrante por porte de arma e permaneceu preso. Já o motorista da motocicleta foi indiciado por resistência, mas foi liberado após ser interrogado.