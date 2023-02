HM de Hortolândia terá parte do atendimento interrompido no sábado

Duas alas de internação, A e B, além do setor administrativo do Hospital Municipal e Maternidade Governador Mário Covas, em Hortolândia, ficarão temporariamente sem energia elétrica neste sábado (11), devido a uma manutenção na rede.

A expectativa é de que o local fique sem energia das 7h às 13h. Neste período, os pacientes serão remanejados para outros setores da unidade. O atendimento no pronto-socorro e maternidade acontecerão normalmente.

Apesar do PS continuar funcionando durante a manutenção, a Secretaria de Saúde do município pede para que os moradores procurem por outra unidade de atendimento de urgência e emergência no período. As UPAs-24h (Unidades de Pronto Atendimento) do Jardim Rosolém, Jardim Nova Hortolândia e Jardim Amanda são opções.

As obras no Hospital Municipal de Hortolândia se dão pelo aumento na demanda de energia do local. Anteriormente, ocorreram as duas primeiras etapas da reforma no sistema elétrico, que afetaram o funcionamento na unidade de pronto-socorro nos dias 14 e 21 de janeiro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.