Guarda de Campinas localiza 65 kg de maconha que viriam para Hortolândia

A Guarda Municipal de Campinas localizou 65 kg de maconha que estavam dentro de malas, na rodoviária da cidade, nesta terça-feira. Três homens e uma mulher, que foram identificados como os responsáveis pelas drogas, afirmaram que o entorpecente seria trazido para Hortolândia.

Drogas estavam em malas e mochilas – Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

De acordo com a corporação, os agentes realizavam patrulhamento de rotina, quando perceberam que os suspeitos se afastaram das malas e mochilas ao notarem a aproximação dos guardas. Eles estavam do lado de fora do terminal, na área de embarque e desembarque, aguardando por um transporte por aplicativo.

Os homens e a mulher foram abordados e a droga localizada dentro das malas. Todos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante sob acusação de tráfico de drogas. Eles afirmaram que receberiam R$ 1 mil cada pelo transporte do entorpecente.

A Guarda Municipal informou que dois homens vieram da cidade de Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo, e o outro veio do Paraná. Mas, recentemente, eles estavam atuando no tráfico de drogas em Campinas.