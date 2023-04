Grupo da farmacêutica EMS tem vagas de emprego para 46 funções em Hortolândia

O Grupo NC, conglomerado de empresas que controla a farmacêutica EMS, está com vagas de emprego para Hortolândia. Ao todo, 46 funções estão sendo recrutadas no município, onde está instalada a sede administrativa da companhia. O número de vagas para a cidade não foi divulgado, mas a empresa informou que a RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá cerca de 200 oportunidades.

De acordo com a empresa, a projeção para o ano de 2023 é gerar, ao todo, 1.212 novas oportunidades de emprego para Hortolândia e outras localidades de São Paulo e Brasil. O diretor de gente e gestão do grupo, Paulo Pagliaroni, destacou que a empresa oferece oportunidades para crescimento profissional.

“Somos uma organização com histórico de pioneirismo e liderança, com atuação em alguns dos setores mais vitais para a sociedade, dentro dos quais nos consolidamos pela credibilidade, acelerado crescimento, qualidade e inovação. Nossas empresas oferecem oportunidade para aqueles que desejam crescer, obter mais conhecimentos e construir uma carreira de sucesso”, ressalta.

Todas as vagas podem ser consultadas no site do grupo. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani