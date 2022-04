Locadora investigada pelo ‘golpe do cashback’ fazia rifas ilegais, diz polícia

Locadora de veículos RT&T, de Hortolândia, está sendo investigada pelo chamado “golpe do cashback” - Foto: Reprodução

A locadora de veículos RT&T, de Hortolândia, que está sendo investigada pelo chamado “golpe do cashback”, também realizava rifas ilegais, uma contravenção penal, segundo a Polícia Civil. A informação faz parte do relatório de investigação sobre o caso, que envolve centenas de supostas vítimas.

De acordo com as investigações, a locadora tinha uma empresa de fachada, a RT&T Rifas, que promovia sorteios prometendo apartamentos, motos, smatphones e dinheiro como prêmio. Para dar legitimidade e enganar as vítimas, os suspeitos afirmavam que as rifas eram autorizadas pela Loteria Federal.

Em uma rede social da própria empresa, a RT&T cobrava R$ 10 em rifas que premiavam os sorteados com motos e R$ 5 mil em dinheiro, e R$ 50 para os sorteios que tinham uma casa própria como prêmio.

Não há no relatório da polícia quantas pessoas chegaram a ser lesadas por este esquema e se os prêmios eram devidamente entregues ou não aos participantes.

Mas, somente pelo fato de promover loterias sem a devida autorização legal, o esquema foi interpretado como contravenção penal, infrações consideradas de menor gravidade.

No relatório, o delegado José Regino Melo também indica que os responsáveis pelo esquema são filhos do empresário Cláudio Roberto da Costa Reis, apontado como proprietário da RT&T.

A reportagem tentou contato com Cláudio, mas o empresário não respondeu às ligações e aos questionamentos feitos por mensagem. Os filhos não foram localizados. Cláudio segue sumido desde o dia 5 de abril, quando fechou as portas da locadora. No mesmo dia, ele divulgou um vídeo para os clientes em que afirma que precisou se afastar do trabalho por estar sofrendo ameaças de morte.

ESQUEMA. A locadora de veículos RT&T, que funcionava em Hortolândia, fechou as portas no começo do mês, sem avisar previamente clientes, funcionários e empresas parceiras. A empresa funcionava sob o sistema de cashback, que prometia devolver aos locatários todo dinheiro pago no aluguel de um veículo após o período de 15 meses de uso.

Ao encerrar as atividades sem explicações, centenas de clientes passaram a conviver com o temor de não saber se vão conseguir reaver o dinheiro pago no aluguel. Para piorar, a RT&T alugava os carros de outras locadoras, que também se sentiram lesadas com o fechamento das portas da empresa e passaram a fazer busca e apreensão dos veículos que estavam com os clientes da empresa investigada.

Centenas de clientes e representantes de locadoras prestaram queixas na polícia. Delegacias de, ao menos, dez cidades diferentes registraram boletins de ocorrências. Dezenas de ações judiciais pedindo investigações contra a RT&T foram abertas.