Uma denúncia anônima ajudou a GCM (Guarda Civil Municipal) na localização de um adolescente de 15 anos que invadiu a residência de um casal de autônomos, no Jardim das Figueiras, em Hortolândia, na manhã desta quinta-feira (15).

Menor se preparava para pular o muro da casa quando foi surpreendido pelos patrulheiros – Foto: Reprodução

O menor se preparava para pular o muro da casa quando foi surpreendido pelos patrulheiros com os pertences das vítimas. A ação foi flagrada pela câmera de segurança de um imóvel.

De acordo com a corporação, por volta das 10 horas uma pessoa viu quando o adolescente pulava na residência, cujos donos estavam trabalhando.

“O denunciante entrou em contato com a guarda e a ocorrência foi compartilhada em nossa rede de rádio. Como a nossa viatura estava muito próxima do local, nós nos aproximamos e vimos quando ele se preparava para pular o muro. Constatamos que o menor conseguiu arrombar a janela da casa usando um cabo de alicate”, disse o coordenador da GCM, Alberto Pereira Quinette.

Com o jovem os patrulheiros recuperaram R$ 1,3 mil, celular, perfumes importados e batons.

O menor foi apresentado no 2º Distrito Policial, no Jardim Amanda, e liberado ao responsável mediante o compromisso de ser apresentado à Vara da Infância e Juventude para acompanhamento do caso.