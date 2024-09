GCM de folga impede roubo de motocicleta e atira contra assaltante em Hortolândia

Um dos criminosos foi baleado no estômago e levado ao Hospital Mário Covas; o outro foi detido pelo Baep

Um guarda municipal de Monte Mor, que estava de folga, impediu um roubo de motocicleta na manhã desta segunda-feira (23), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), no quilômetro 9, sentido oeste, em Hortolândia.

Os suspeitos do crime estavam em uma moto e o condutor foi baleado no estômago, sendo levado ao Hospital Mário Covas, onde ficou internado sob escolta policial. O estado de saúde não foi informado.

Já o comparsa, que estava na garupa, correu em direção a um matagal, mas foi localizado pelos policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com os PMs, uma equipe realizava patrulhamento, quando foi avisada sobre a tentativa de roubo.

Quando chegaram ao local informado, apuraram que o guarda conduzia uma outra motocicleta na rodovia, quando viu que dois homens tentavam abordar o piloto de Honda CB 300.

De imediato, o patrulheiro parou e, após identificar-se como agente de segurança, um dos criminosos efetuou disparos na sua direção. Houve então o revide e um dos assaltantes foi baleado.

No plantão policial, os agentes constataram que a moto usada pelos assaltantes estava com uma placa falsa e foi furtada em Hortolândia, no último dia 15.