Furto de cabos de sistema de captação do rio Jaguari deixa Hortolândia sem água

O furto de cabos elétricos do sistema de captação que abastece Hortolândia deixou o município sem água nesta segunda-feira (8).

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo serviço, trabalha para normalizar a situação e pede que a população economize para não faltar água.

Segundo a Sabesp, o crime aconteceu durante a madrugada, por volta das 3h, quando foram furtados todos os cabos elétricos do sistema de captação do rio Jaguari na estação captadora em Paulínia, responsável pelo abastecimento de Hortolândia e da parte leste de Monte Mor.

Por volta das 8h, a polícia científica finalizou a perícia e autorizou o início dos serviços de manutenção. O abastecimento está previsto para ser restabelecido gradativamente ao longo do dia, aponta a companhia.

A Sabesp pede que a população faça o uso consciente, “priorizando a água reservada nas caixas residenciais para higiene e alimentação”.

Em nota, a Prefeitura de Hortolândia diz acompanhar de perto as medidas adotadas pela Sabesp e que a normalização do fornecimento, captação e distribuição de água está prevista para terça-feira (9).

“Segundo a empresa, casas e edifícios têm capacidade de armazenamento por cerca de 24 horas, a partir daí”, aponta o Executivo, se referindo a decreto estadual citado pela Sabesp.

O decreto estabelece que todas residências reservem no mínimo 24 horas de consumo de água para que a concessionária de abastecimento possa executar serviços de manutenção sem afetar a população.

A prefeitura atualizou em nova nota divulgada às 16h que, por volta do meio-dia, os sistemas de bombeamento começaram a ser religados.

Segundo a Secretaria de Educação, as aulas na rede municipal de ensino estão mantidas nesta terça-feira (9). Na manhã desta segunda, cada uma das 59 escolas da rede municipal monitorou a situação e atendeu os alunos dentro de suas possibilidades. Somente a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Sebastiana das Dores Moura, na Vila Real, dispensou os estudantes do 1° ano, mas manteve os de creche.

No período da tarde, a orientação era que cada escola avaliasse o estoque de água disponível para verificar se seria possível atender os alunos. Todas elas mantiveram contato com os pais e responsáveis sobre o assunto, aponta o Executivo.

Durante o dia, com o auxílio de caminhões-pipa, a Secretaria de Serviços Urbanos deu suporte à Secretaria de Saúde, enchendo as caixas d’água do Hospital Municipal e Maternidade Mário Covas, das UPA-24h (Unidades de Pronto Atendimento) Jd. Amanda, Jd. Rosolém e Jd. Nova Hortolândia, da base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e de algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Equipes estarão de plantão, durante a noite, para abastecer unidades da rede municipal de saúde que precisem de água, destaca a prefeitura.

Nenhum outro prédio público municipal foi afetado até o momento.





Para emergências, a Sabesp disponibiliza os telefones 195 e 0800 0550 195.